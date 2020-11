DIRECT. Election américaine : l'équipe de Trump demande la suspension du dépouillement en Pennsylvanie, Géorgie et dans le Michigan

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #ETATS_UNIS

: Des forces de la police et de la Garde nationale de l'Oregon ont pourchassé des centaines de manifestants d'extrême gauche dans le centre de Portland et ont réalisé au moins dix arrestations. Cette ville est le théâtre de manifestations depuis l'été et a été placée en alerte renforcée par la gouverneure de l'Oregon, Kate Brown. L'état d'urgence instauré pour l'élection présidentielle a été prolongé.







ANKUR DHOLAKIA / AFP



: Les Etats-Unis sont sortis effectivement hier de l'accord de Paris sur le climat, un an après la notification déposée auprès de l'ONU. Mais Joe Biden a indiqué que son pays rejoindra de nouveau l'accord s'il est élu. "Aujourd'hui, le gouvernement Trump a officiellement quitté l'accord de Paris sur le climat. Et dans exactement 77 jours, un gouvernement Biden le rejoindra", a-t-il tweeté cette nuit.

: "La Maison flanche", écrit ce matin Libération. "Donald Trump entend utiliser toutes les ficelles médiatiques et juridiques pour forcer la victoire, au risque de saper la démocratie américaine", estime le quotidien.





: "La conquête de la Maison Blanche reste suspendue au vote de quelques Etats clés", écrit Le Figaro. Avec cette même question, encore et toujours : "Qui ?"





: Il est 6 heures. Voici les principaux titres de l'actualité :



Le candidat démocrate Joe Biden est aux portes de la Maison Blanche après des victoires précieuses dans le Wisconsin et le Michigan face à Donald Trump, qui s'est engagé de son côté dans une véritable guérilla judiciaire.





• Emmanuel Macron a publié dans le quotidien britannique Financial Times une tribune (en français ici) pour expliquer que "la France se bat contre le séparatisme islamiste, jamais contre l'islam", en réponse à un article paru lundi mais retiré du site depuis.





#NEONICOTINOIDES Le Parlement a autorisé, via un ultime vote des sénateurs, le retour temporaire des néonicotinoïdes, insecticides nocifs pour les abeilles, pour "sauver" la filière betterave.



#COVID_19 Plus de 4 000 malades du Covid-19 sont désormais en réanimation ou soins intensifs, avec une hausse continue du nombre d'admission dans ces services sur 24 heures, selon les chiffres de Santé publique France.



Encore une mauvaise soirée pour les clubs français en Ligue des champions. Rennes et le Paris SG ont respectivement été battus par Chelsea (3-0) et Leipzig (2-1).