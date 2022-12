Assaut du Capitole : "L'étau se resserre autour de Donald Trump", estime une spécialiste

Invitée de franceinfo mardi 20 décembre, Marie-Cécile Naves, directrice de recherches à l'Iris, estime que l'étau se resserre autour de l'ancien président américain Donald Trump, au sujet de l'assaut du Capitole, menée par ses partisans en janvier 2021.

"L'étau se resserre autour de Donald Trump", estime ce mardi 20 décembre sur franceinfo Marie-Cécile Naves, directrice de recherches à l’Institut des relations internationales et stratégiques (Iris), spécialiste des États-Unis, au lendemain des recommandations de la commission d'enquête parlementaire sur l'assaut du Capitole le 6 janvier 2021. Cette commission d'enquête recommande des poursuites pénales à l'encontre de l'ancien président américain, notamment pour appel à l'insurrection et complot à l'encontre de l'État. "C'est accablant", juge cette spécialiste des États-Unis.

>> Assaut du Capitole: une commission d'enquête parlementaire recommande des poursuites contre Donald Trump

Marie-Cécile Naves ne se dit pas "surprise" par ces recommandations. Pour autant, "rien n'est fait car ce sont des recommandations". C'est désormais au ministère de la Justice de décider "d'entamer ou non des poursuites pénales contre Donald Trump, sachant qu'il y a déjà une enquête du FBI en cours", explique cette spécialiste. Pour Marie-Cécile Naves, "rien ne dit que le ministre de la Justice, Merrick Garland, aidé du procureur spécial qu'il a nommé pour cette affaire-là, vont entamer des poursuites contre Donald Trump". Elle considère par ailleurs que cette commission "doit aller vite car une nouvelle Chambre des représentants entre en vigueur en janvier suite aux élections de mi-mandat et les Républicains qui reprennent la majorité ont déjà annoncé qu'ils arrêteraient cette commission".

18 mois d'enquête

Ces recommandations ne sont cela dit pas simplement symboliques, elles restent "très documentées". Selon Marie-Cécile Naves, "il y a plus de 100 000 pages de documents, qui seront rendus disponibles demain". Elle évoque une enquête de plus de 18 mois, comprenant "plus de 1 000 auditions, avec des témoignages accablants". "C'est aussi une bataille de communication entre la commission d'enquête et Donald Trump et ses avocats", assure-t-elle.