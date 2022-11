Résultats des midterms 2022 : comment Joe Biden va-t-il pouvoir gouverner ces deux prochaines années ?

Les républicains semblent en bonne voie pour conquérir la majorité à la Chambre des représentants, mercredi 9 novembre aux Etats-Unis, au lendemain des élections de mi-mandat, selon l'agence Associated Press (en anglais). Au Sénat, la bataille reste très serrée entre les deux camps, au coude-à-coude.

"Les républicains espéraient une reprise du récit politique, un message pour montrer à quel point ils étaient remobilisés. Le résultat est beaucoup plus mitigé que ça", commente Célia Belin, docteure en sciences politiques de l'université Panthéon-Assas, chercheuse à la Brookings Institution et auteure du livre Des démocrates en Amérique (Fayard). "Le plus important, c'est la bataille qui se joue en interne au sein du parti républicain", ajoute-t-elle.

Majorité conservatrice à la Chambre des représentants ou dans les deux chambres ? Maintien surprise d'une majorité démocrate ? Mercredi matin, plusieurs scénarios restaient possibles dans l'attente des derniers résultats du scrutin. Comment Joe Biden pourra-t-il gouverner selon ces différentes prédictions ? Eléments de réponse avec Célia Belin.

Franceinfo : Dans le cas d'une majorité républicaine à la Chambre des représentants, mais d'un Sénat encore démocrate, quelles seront les difficultés que pourrait rencontrer Joe Biden jusqu'à la fin de son mandat ?

Célia Belin : Il est encore tôt pour véritablement se prononcer. A ce stade, nous avons encore la possibilité d'avoir trois scénarios distincts : une très fine majorité républicaine dans les deux chambres reste possible, tout comme une division entre un Sénat démocrate et une Chambre des représentants républicaine, avec des majorités très faibles. Le dernier scénario (moins probable) est celui d'un Sénat démocrate et d'une majorité démocrate à la Chambre des représentants. Tout est ouvert.

Ce qui va changer, c'est la question du leadership, du contrôle des commissions et de la capacité à placer des sujets à l'agenda législatif. Si la majorité est républicaine à la Chambre des représentants, il y aura, pour la présidence Biden, une plus grande difficulté à mettre des textes à l'agenda, mais pas forcément une plus grande difficulté à les faire accepter. C'était déjà très difficile avant, car la majorité était déjà très faible.

Si les républicains prennent la Chambre des représentants, ils vont vouloir lancer des auditions sur des sujets qui leur tiennent à cœur, sur la tenue des élections par exemple, les questions raciales, les questions économiques et les dépenses qu'ils considèrent excessives, notamment dans le cadre du Inflation Reduction Act. Néanmoins, même avec la majorité, le camp républicain est extrêmement divisé. Le camp le plus radical du parti républicain ne sort pas particulièrement renforcé. Il serait peut-être obligé d'être un peu plus constructif... Il y avait également des prévisions sur des risques d'un défaut de paiement. Je pense que cette problématique s'éloigne, car les républicains ne seront pas forcément en position de force.

Sur quels sujets Joe Biden pourra-t-il encore garder la main, malgré cette possible majorité républicaine à la Chambre des représentants ?

Il y a des sujets de préoccupation communs entre Joe Biden et les républicains, comme la question de la renaissance industrielle aux Etats-Unis. Il y aura toujours des choses à faire, dans les transports notamment. Il y a aussi la question de la Chine, avec l'investissement dans la défense et la puissance américaine, la recherche et développement, les nouvelles technologies... Il existe de nombreux points communs sur lesquels ils peuvent essayer de travailler ensemble.

Que pourraient tenter de faire les élus républicains à la Chambre, notamment au sujet de l'enquête parlementaire sur l'assaut du Capitole ?

Il y aura surtout une volonté d'enterrer la question de l'assaut du 6 janvier 2021. Leur intérêt sera de faire oublier cette commission d'enquête parlementaire. Kevin McCarthy, l'actuel chef de la minorité républicaine à la Chambre des représentants, si jamais il est nommé leader de la majorité, sera très contraint avec une petite majorité, entre la partie des républicains plus modérée qui souhaitera passer à autre chose après les années Trump et la base trumpiste, plus excitée. Il aura peu de leviers sur lesquels jouer, et des difficultés à faire voter ses membres du fait de divisions fortes.

Dans le cas où les républicains obtiendraient une majorité dans les deux chambres, comment Joe Biden sera-t-il limité ces deux prochaines années ?

Dans tous les cas, il s'agira de majorités faibles et divisées, sans capacité de réellement bloquer le pays. Attendons les résultats, mais il ne s'agit pas d'une vague républicaine énorme avec un fort engouement des républicains... En cas de majorité républicaine au Sénat, Mitch McConnell (l'actuel chef de la minorité républicaine dans la chambre haute) pourrait freiner l'un des objectifs de Joe Biden, qui est la confirmation de juges pour compenser les juges conservateurs nommés par l'administration Trump.

Cela pourrait changer un peu le narratif et préparer 2024. On parlera d'une vague, d'enthousiasme chez les républicains, du fait que Joe Biden n'est pas aimé... Il est néanmoins possible que les pertes démocrates soient vraiment minimes, et plus faibles que les pertes de Barack Obama lors des élections de mi-mandat en 2010 et 2014, ou celles de Bill Clinton en 1994.

Au cours des deux prochaines années, quelles réformes de Joe Biden pourraient être détricotées ou ne jamais voir le jour ?

La réforme de l'immigration va être un sujet très difficile. Tous les présidents promettent cette grande réforme, mais elle demande une énorme mobilisation et un consensus que l'on n'arrive plus à obtenir aux Etats-Unis.

De manière générale, on ne s'attend pas à ce que la dernière partie du mandat soit très productive d'un point de vue législatif. Beaucoup d'argent a déjà été dépensé pour la relance du pays après la pandémie de Covid-19. Il y a une fatigue de la dépense et les républicains vont pousser pour des coupes budgétaires. Il y a donc peu de chance que les démocrates réussissent à proposer de nouvelles dépenses importantes.