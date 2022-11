Midterms 2022 : les républicains en avance à la Chambre des représentants, bataille très serrée pour le Sénat... Ce qu'il faut retenir des premiers résultats

A quoi ressemblera le Congrès américain pour les deux dernières années de mandat de Joe Biden ? Les républicains ont une longueur d'avance sur les démocrates à la Chambre des représentants, tandis que la bataille continue d'être très serrée pour le contrôle du Sénat, selon les premiers résultats des élections de mi-mandat aux Etats-Unis, publiés mercredi 9 novembre au matin (heure française) par l'agence Associated Press* et le New York Times*.

Les midterms sont très régulièrement un vote sanction pour le président en exercice. Les républicains décrocheront-ils la majorité dans les deux chambres ? A ce stade, "ce n'est certainement pas une vague républicaine, ça c'est sûr", a réagi l'influent sénateur républicain Lindsey Graham sur la chaîne américaine NBC. Voici ce qu'il faut retenir des premiers résultats de ces élections de mi-mandat.

Les républicains en tête à la Chambre des représentants

Une majorité bientôt rouge à la Chambre des représentants, équivalent américain de l'Assemblée nationale ? A 9h mercredi (heure française), les républicains maintenaient leur longueur d'avance à la chambre basse du Congrès, avec 198 sièges contre 167 pour les démocrates. Cette assemblée était jusqu'à présent composée de 220 démocrates et de 212 républicains. Pour obtenir une majorité, un camp doit remporter au moins 218 sièges (435 sièges au total).

L'élue progressiste Alexandria Ocasio-Cortez a été réélue à New York, tout comme la présidente démocrate de la Chambre des représentants, Nancy Pelosi, en Californie. La républicaine Marjorie Taylor Greene, proche de la mouvance QAnon et connue pour ses propos racistes et complotistes, a également conservé son siège.

Les deux camps au coude-à-coude au Sénat

La bataille s'annonçait très serrée. A 8h15 mercredi (heure française), les partis démocrate et républicain sont au coude-à-coude au Sénat, avec 48 sièges pour les démocrates et 47 pour les républicains. Première victoire pour le camp conservateur : le républicain J.D. Vance, soutenu par Donald Trump, a été élu sénateur de l'Ohio face au démocrate Tim Ryan.

Du côté des démocrates, le sénateur de l'Etat de New York Chuck Schumer, chef de la majorité démocrate au sein de la chambre haute, a été réélu pour un cinquième mandat. Selon le New York Times, le démocrate John Fetterman a lui été élu en Pennsylvanie face au chirurgien Mehmet Oz, soutenu par Donald Trump. Autre victoire de taille pour le parti de Joe Biden : la sénatrice démocrate Maggie Hassan, qui faisait face au républicain Donald Bolduc, a également été réélue dans l'Etat du New Hampshire.

Les gouverneurs républicains Ron DeSantis et Brian Kemp réélus

Lors de ces élections de mi-mandat, les Américains étaient également appelés à choisir 36 gouverneurs. Le républicain Ron DeSantis, rival de Donald Trump au sein du parti et gouverneur sortant de Floride, a été réélu à son poste, recueillant 59,4% des voix contre 39,9% pour le démocrate Charlie Crist, selon des résultats quasiment définitifs*. En Géorgie, le gouverneur sortant Brian Kemp l'emporte également face à la démocrate Stacey Abrams, connue pour son travail de mobilisation de nouveaux électeurs démocrates dans l'Etat.

En Pennsylvanie, le démocrate Josh Shapiro l'emporte face à son rival Doug Mastriano, pour remplacer l'actuel gouverneur démocrate Tom Wolf. Doug Mastriano fait partie des "deniers", ces nombreux candidats républicains qui mettent en doute la validité de l'élection de Joe Biden en 2020. Un autre démocrate, Wes Moore, est élu gouverneur du Maryland face au républicain Dan Cox. Il remplacera l'actuel gouverneur républicain de l'Etat, Larry Hogan. Les démocrates décrochent également le poste de gouverneur dans l'Etat du Massachusetts, selon les premiers résultats.

*Ces liens renvoient vers des contenus en anglais.