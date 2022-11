DIRECT. Résultats des midterms 2022 : bataille très serrée au Sénat, les républicains en avance à la Chambre des représentants, selon de premières estimations

Ce qu'il faut savoir

Qui aura le contrôle des deux chambres du Congrès américain ? Les républicains ont pour l'instant une longueur d'avance à la Chambre des représentants, recueillant à ce stade 170 sièges contre 117 pour les démocrates, selon les premières estimations de l'agence Associated Press et du New York Times (en anglais), données dans la nuit du mardi 8 au 9 novembre. Au Sénat, les deux partis obtiennent pour l'instant 46 sièges chacun. Suivez les résultats des midterms dans notre direct.

Avantage pour les républicains à la Chambre. Les élections de mi-mandat étant régulièrement un vote sanction pour le président, un avantage des républicains à la chambre basse du Congrès était attendu pour ces midterms. Avec 170 sièges déjà obtenus, selon les premiers résultats, le camp conservateur confirme sa longueur d'avance. Obtiendra-t-il une majorité ?

Le Sénat très disputé. Les deux partis sont à ce stade au coude-à-coude au Sénat, chaque parti obtenant 46 sièges, selon les premières estimations de l'agence Associated Press et du New York Times. Actuellement, les démocrates ont une très fine majorité au sein de la chambre haute, avec 50 sièges (dont deux indépendants) et la voix de la vice-présidente des Etats-Unis, Kamala Harris.

Les gouverneurs. Les Américains étaient également appelés à élire 36 gouverneurs mardi, lors de ces élections de mi-mandat. Le républicain Ron DeSantis a été réélu gouverneur de Floride mardi, tout comme Brian Kemp en Géorgie, face à la démocrate Stacey Abrams.