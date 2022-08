Etats-Unis : Joe Biden a promulgué son vaste plan d'investissement sur le climat et la santé

L'"Inflation Reduction Act" comprend une enveloppe de 370 milliards de dollars pour lutter contre le changement climatique, limite les prix de certains médicaments, et prévoit l'adoption d'un taux minimal d'imposition pour les grandes entreprises.

Une loi historique. Le président des Etats-Unis a promulgué son plan d'investissement à plus de 430 milliards de dollars récemment adopté, portant aussi bien sur le climat que sur la santé, mardi 16 août.

"Un pays peut être transformé. C'est ce qui se passe aujourd'hui", s'est réjoui Joe Biden dans un discours avant la signature du texte, baptisé "Inflation Reduction Act" et définitivement adopté par le Congrès vendredi 12 août. "Il s'agit de l'avenir (...) d'apporter le progrès et la prospérité aux familles américaines", a encore entonné le dirigeant à propos du plus gros investissement jamais conclu aux Etats-Unis contre le changement climatique, avec une enveloppe de 370 milliards de dollars.

La loi limite également le prix de certains médicaments, et prévoit l'adoption d'un taux d'imposition minimal de 15% sur les sociétés dont les profits dépassent le milliard de dollars."Il s'agit de montrer à l'Amérique et au peuple américain que la démocratie fonctionne encore aux Etats-Unis", a enfin applaudi Joe Biden. A moins de trois mois des élections législatives de mi-mandat, ce plan représente une victoire importante pour le camp démocrate, obtenue après de difficiles tractations avec l'aile droite du parti.