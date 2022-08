Etats-Unis : le Congrès adopte le vaste plan pour le climat et la santé de Joe Biden

Une victoire pour Joe Biden. Après le Sénat dimanche 7 août, c'est tout le Congrès américain a définitivement adopté, vendredi 12 août, le grand plan d'investissement du président des Etats-Unis sur le climat et la santé. Un succès politique significatif pour le chef de l'Etat, à moins de trois mois d'élections législatives à fort enjeu. "Aujourd'hui, le peuple américain a gagné", a écrit Joe Biden sur Twitter. Avec cette loi, "les familles vont constater une baisse des prix des médicaments, des soins de santé, et des coûts de l'énergie."

Today, the American people won. Special interests lost.



With the passage of the Inflation Reduction Act in the House, families will see lower prescription drug prices, lower health care costs, and lower energy costs. I look forward to signing it into law next week.