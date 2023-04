Miami : Lolita, l’orque quinquagénaire, va être relâchée

Après cinquante-trois ans de loyaux services auprès d’un parc aquatique de Miami (États-Unis), Lolita, une orque de 57 ans va être relâchée. Un soulagement pour ceux qui œuvrent à la faire libérer depuis tant d’années.

Cinquante-trois ans de spectacles dans ce parc aquatique et bientôt la liberté pour Lolita. L’orque star du Seaquarium à Miami (États-Unis) va désormais retourner dans son océan natal. Capturée lorsqu’elle avait quatre ans, Lolita est achetée par le complexe aquatique en 1970. L’animal de trois tonnes et demie effectue toutes les semaines devant un public conquis saltos et tours dans ce petit bassin. Mais récemment, à 57 ans, l’orque a été déclarée trop âgée et en mauvaise santé pour pouvoir continuer. Elle va être relâchée dans la nature.



Sa mère, une orque de 90 ans serait toujours en vie

Une victoire pour ceux qui se battent depuis des années pour sa libération. "Je sais qu’elle est restée en vie tout ce temps pour voir ce jour arriver", s’est ainsi ému le philanthrope américain Jim Irsay. Comme cela avait été le cas il y a quelques années avec l’orque du film Sauvez Willy, Lolita sera transportée par avion, avant de rejoindre l’océan, où sa mère, une orque de 90 ans évoluerait toujours. Mais pour les experts des animaux marins, les chances de survie de Lolita en milieu marin sont très faibles.