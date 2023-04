Népal : sur la piste d’atterrissage la plus dangereuse du monde

Le 20 Heures du mercredi 5 avril vous emmène sur la piste d’atterrissage la plus dangereuse du monde, celle de l’aéroport de Lukla au Népal. Il n’y a pas d’autres moyens de se rendre dans les montagnes alors voyageurs et habitants prennent le risque.

Quand elle se prépare à la phase d’approche, une pilote depuis cinq ans, n’aperçoit au loin qu’une piste minuscule. La jeune femme s’apprête à atterrir dans un aéroport connu pour être le plus dangereux au monde. Il s’agit de l’aéroport de Lukla (Népal), à 2800 mètres d’altitude au cœur de l’Himalaya. La piste d’atterrissage est l’une des plus courtes de la planète. Elle ne mesure que 460 mètres de long et sa pente est de 12%. Le décollage est tout aussi un défi car au bout du goudron, la piste se jette dans le vide.



Sept accidents tragiques

Depuis sa création en 1964, l’aéroport a été témoin de sept accidents tragiques. Le dernier en date de 2019. Avant de décoller, un avion-cargo a percuté un hélicoptère. Sur le tarmac, les voyageurs observent les avions, inquiets. "C’est impressionnant de voir qu’ils arrivent à se poser sur une piste si courte", déclare, admirative, une jeune femme. Les jours de mauvais temps, l’aéroport reste fermé. C’est la tour de contrôle qui décide chaque matin d’ouvrir ou non en fonction de la visibilité.