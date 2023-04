Seniors : des petits boulots pour préparer sa retraite

C. Rigeade, J. Poissonnier, J. Messa, F. Motila, G. Allacci, C. Cormery, K. Douti, V. Christophe

Passé 55 ans, il est de plus en plus difficile de trouver un emploi. Beaucoup de seniors se tournent vers des petits boulots dont certaines plateformes se sont même fait une spécialité.

Christine Blasi et Grégoire Baruncio, deux seniors et un choix similaire. Sur la fin de leur carrière, ils ont dû prendre un petit boulot. Grégoire Baruncio, 60 ans est chef écaillé dans un restaurant de poissons. Un travail rémunéré au SMIC, mais aux horaires décalés. Pour compléter ses revenus, ce senior a un petit boulot supplémentaire. Une activité qui lui rapporte près de 500 euros par mois, un investissement pour l’avenir.

Une pratique de plus en plus courante

De plus en plus de seniors recourent aux petits boulots. "J’étais dans la coiffure, j’ai eu les épaules usées (…) j’en suis arrivée à faire du ménage pour finir ma carrière", raconte de son côté Christine Blasi, 59 ans. Aujourd’hui, elle a un emploi de service à domicile à temps partiel. Et son profil est recherché : 17% des salariés de l’entreprise a plus de 50 ans. "Ça rassure mes clients", précise Myriam Rosemond, responsable de l’agence. Les sites de recherche d’emploi spécialisé pour seniors se multiplient.