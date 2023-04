Environnement : le tri des déchets alimentaires bientôt obligatoire à la maison

À partir du 1er janvier 2024, vous devrez trier les déchets biodégradables, même en appartement. Êtes-vous prêts pour le compost ?

Chez Juliette Guillen et ses cinq enfants, à l’heure de préparer les repas, une nouvelle habitude s’est installée depuis quelques semaines. Il faut bien séparer les épluchures des écorces qui finiront dans une poubelle reçue début mars. "J’attrape tout ce qui est biodégradable, et puis effectivement je peux mettre aussi les coquilles des œufs", déclare Juliette Guillen. Trier ses déchets biodégradables sera une obligation pour les particuliers dès le 1er janvier 2024.



80kg de déchets alimentaires par personne et par an

Aujourd’hui, un tiers de nos déchets sont des déchets alimentaires, soit plus de 80kg par personne et par an. Dans le nouveau bac, on pourra y jeter les préparations de repas comme les épluchures, les coquilles ou les restes de viandes, poissons et produits laitiers. La communauté des communes a fourni à Juliette un bac de collecte qu’elle a pu installer dans son jardin. À Lyon (Rhône), un quart de la métropole est équipé de ses nouveaux containers à bio-déchets.