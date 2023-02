Dans la Vienne, une entreprise fabrique des pots de fleurs biodégradables pour le bien de la planète

Comment planter des fleurs, des graines ou des aromates sans utiliser des pots en plastique ? Dans la Vienne, une entreprise a mis au point des pots à base de compost de déchets verts biodégradables et qui ont des effets bénéfiques sur les plantes. Les collectivités et les particuliers les utilisent déjà. #IlsOntLaSolution

C'est un pot à plantations révolutionnaire. Fabriqué à base de compost de déchets verts, il se biodégrade totalement en améliorant la terre. "De par la composition des pots, on apporte à la plante des nutriments qui lui permettent de se développer aussi bien au niveau de la racine que de la tige", se réjouit Tobias Pierrepoint, le directeur de So Ethic.

Fini le plastique : ce pot qui réduit les déchets et le gaspillage et respecte le processus d'économie circulaire. Seule l'entreprise So Ethic, filiale de Véolia installée à Bonneuil-Matours dans la Vienne, possède la formule magique de ces pots qui nourrissent la plante. Ce projet environnemental a été soutenu par l'agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, l'Ademe et l'Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement, l'Inrae.

Un impact positif sur l'environnement

Facile d'utilisation, le pot se plante directement en terre avec sa plante, puis se biodégrade naturellement. Remplacer les pots en plastique par ces pots permet ainsi de diminuer fortement son empreinte carbone, avec cependant un petit bémol. "On est peut-être huit ou neuf fois plus cher qu'un pot en plastique mais il faut savoir ce que l'on veut. On génère cinq fois moins de CO2, donc les effets sont réels et tangibles, c'est mesurable, ce n'est pas juste un argument commercial, on fait du bien à la planète", déclare Christophe Boutin, le responsable du site So Ethic.

Ces pots intéressent déjà les collectivités, les horticulteurs et la grande distribution. A quelques semaines de la période des semis, les particuliers peuvent aussi les acheter sur le nouveau site internet de l'entreprise.