États-Unis : huit morts dans une nouvelle fusillade au Texas

Samedi 6 mai, au Texas (États-Unis), un homme a tué huit personnes en tirant sur la foule avec un fusil d'assaut. Un policier qui se trouvait sur les lieux est parvenu à abattre le tireur.

Le tireur n'a même pas pris le temps de se garer. Il est sorti de sa voiture et a ouvert le feu sur des passants en face de lui. Dans le parking d'un centre commercial, les personnes se trouvant devant un magasin H&M ont été les premières à tomber lors de ce carnage qui fera huit morts et sept blessés, à Allen, au Texas (États-Unis), samedi 6 mai. "On a entendu des coups de feu, vu des lumières et on s'est réfugiés dans le magasin en fermant la porte", témoigne une femme. Un policier qui se trouvait sur les lieux pour une autre affaire s'est dirigé vers les coups de feu et est parvenu à abattre le tireur. Le bilan aurait donc pu être encore plus élevé.



"Sous le corps d'une femme, j'ai trouvé un petit garçon"

"J'ai perdu trois personnes sous mes yeux, je ne pouvais rien faire pour eux. C'est vraiment dur. Sous le corps d'une femme, j'ai trouvé un petit garçon. Je lui ai demandé s'il était touché. Il me disait 'ma maman est blessée'. Alors, plutôt que le traumatiser encore plus, je l'ai emmené derrière un bâtiment. Son visage était couvert de sang", se souvient Steven Spainhouer, premier secouriste présent sur les lieux. Le gouverneur du Texas, comme lors des précédentes tueries dans l'État, a expliqué que la seule solution face à une "mauvaise personne armée" était d'avoir "une bonne personne armée en face".