Canada : 25 000 personnes évacuées après des incendies ravageurs

Dans l'Alberta, à l'ouest du Canada, 122 000 hectares de forêt ont été brûlés par 110 incendies, selon un bilan du dimanche 7 mai. Au total, 25 000 habitants ont dû quitter leur domicile.

Au plus près de la zone à risque, à quelques centaines de mètres de l'hélicoptère, une gigantesque colonne de fumée. Sur des images, on devine un départ de feu plus récent. Tout autour du pilote, cinq incendies se distinguent. Depuis un satellite, on peut voir les foyers animés par des vents puissants et leur propagation ultra rapide. Rien que dans la province d'Alberta (Canada), 110 incendies sont en cours, dimanche 7 mai, dont un tiers sont hors de contrôle, malgré les moyens exceptionnels déployés pour les maîtriser.

Un printemps chaud et sec

"La région a connu un printemps chaud et sec. Avec autant de bois asséché, il suffit d'étincelles pour déclencher des incendies incontrôlables", explique Danielle Smith, Première ministre de l'Alberta. L'état d'urgence a été déclaré. Les feux menacent les exploitations pétrolières et s'approchent dangereusement des plus grandes agglomérations. Dans la nuit du 6 au 7 mai, des milliers de personnes ont reçu l'ordre de quitter leur maison. "C'était effrayant. J'espère juste que tout le monde a pu partir", confie une femme. Selon un bilan, 122 000 hectares ont brûlé dans l'Alberta. D'autres départs de feu ont lieu dans des provinces voisines, notamment en Colombie-Britannique, où des évacuations sont en cours. En tout, 25 000 personnes ont déjà dû quitter leur habitation.