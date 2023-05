Couronnement de Charles III : la fête malgré la crise économique

Le couronnement de Charles III et les fêtes entre voisins ont permis aux Britanniques de mettre de côté le temps d'un week-end leurs problèmes du quotidien, liés notamment à l'inflation.

Au Royaume-Uni, le couronnement de Charles III était en Une de tous les journaux, dimanche 7 mai. Mais le faste des cérémonies, étalé au fil des pages, laisse les habitants d'un quartier populaire de Londres un peu amers. "Oui, j'ai regardé, hier. Je ne suis pas royaliste. C'est beaucoup d'argent dépensé pour ça", estime un homme. Un autre complète : "On a tous payé pour le couronnement. Ces gens-là, ils ont assez d'argent. Il n'y avait pas besoin de prendre le nôtre." Plus que dans le reste de l'Europe, les Britanniques subissent une crise économique et une inflation galopante, +11 % en un an.

Échapper au climat morose

"On voit que les clients pensent d'abord à s'acheter de la nourriture. Je vends du maquillage et des pantoufles. Je vois bien que les clients peinent déjà à se nourrir. Ils réclament des réductions", explique une commerçante. Dans ce contexte, le couronnement en grande pompe apparaît décalé avec le quotidien des Londoniens. Ils sont nombreux à dénoncer leurs conditions de vie depuis plusieurs semaines. Infirmières ou enseignants multiplient les grèves pour réclamer de meilleurs salaires. Ces revendications ont été mises de côté le temps d'un week-end. Les fêtes de voisinage sont l'occasion d'échapper au climat morose.