Royaume-Uni : 50 000 fêtes entre voisins organisées dans le pays

M. Septembre, C. Madini, A. Bouleis, L. Soudre

Au lendemain du couronnement de Charles III, les Britanniques se sont rassemblés en nombre, dimanche 7 mai, dans tout le pays. Dans les rues, chaque voisin a apporté un plat à partager dans une ambiance très festive.

Après la journée solennelle de la veille, place à la communion populaire, dimanche 7 mai, au Royaume-Uni. Alors que la foule attendait patiemment le grand concert du couronnement à Windsor, Kate et William ont fait une apparition surprise. Un moment de partage avec le peuple britannique. Dans le centre de Londres, des voisins ont décidé d'honorer leur souverain Charles III en laissant la fête gagner la rue. L'important pour les voisins est avant tout de se créer des souvenirs ensemble.

"Rassembler le quartier"

"C'est un superbe moment pour rassembler le quartier, et profiter du fait d'être en famille et entre amis", confie une femme. Chaque voisin a apporté un plat à partager. Mais la star du menu est le plat du couronnement. "J'ai essayé de faire la quiche du couronnement à l'épinard et à l'estragon", raconte une Britannique. Concours de gâteaux royaux, compétition du meilleur déguisement... L'ambiance était très britannique. Au total, 50 000 fêtes entre voisins ont été organisées à travers le pays.