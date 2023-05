Guerre en Ukraine : des évacuations autour de la centrale nucléaire de Zaporijjia

Près de 1 500 personnes ont été évacuées autour de la centrale nucléaire de Zaporijjia, en Ukraine. Une situation qui fait craindre le pire à l'Agence internationale de l'énergie atomique.

La centrale nucléaire de Zaporijjia, en Ukraine, est de nouveau au cœur des inquiétudes. Les forces de l'occupation russe ont annoncé l'évacuation partielle de plusieurs villes aux alentours en raison de l'intensification des bombardements ukrainiens dans la région, selon elles. Cette décision fait craindre le pire à l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA). "La situation dans la zone proche de la centrale nucléaire de Zaporijjia devient de plus en plus imprévisible et potentiellement dangereuse", a averti Rafael Mariano Grossi, le directeur général de l'AIEA, samedi 6 mai.



"Prévenir la menace d'un grave accident nucléaire"

"Nous devons agir pour prévenir la menace d'un grave accident nucléaire et de ses conséquences sur la population et l'environnement", a ajouté Rafael Mariano Grossi. Près de 1 500 personnes ont déjà été évacuées, notamment à Energodar, où vivent la majorité des employés de la centrale nucléaire. Mais selon le directeur du site, nommé par les Russes, les salariés ne sont pas concernés par ces évacuations. Ces dernières seraient avant tout une manœuvre tactique des Russes.