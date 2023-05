Un "grave accident nucléaire" redouté à la centrale de Zaporijjia en Ukraine : "Les fuites radioactives sont absolument improbables", tempère une chercheuse

L'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA) a prévenu samedi que la situation autour de la centrale nucléaire de Zaporijjia en Ukraine était devenue "potentiellement dangereuse". Les habitants des zones voisines ont commencé à être évacués.

"Les fuites radioactives sont absolument improbables", a rassuré lundi 8 mai sur franceinfo Emmanuelle Galichet, enseignante-chercheuse en physique nucléaire pour le Conservatoire national des arts et métiers (CNAM) alors que l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA) a alerté samedi sur le risque d'un "grave accident nucléaire" à la centrale de Zaporijjia en Ukraine, occupée par les forces russes. Le patron de l'Agence, Rafael Grossi, estime que la situation "dans la zone proche de la centrale nucléaire de Zaporijjia devient de plus en plus imprévisible et potentiellement dangereuse". Cette centrale, la plus grande d'Europe, a été visée à plusieurs reprises par des tirs depuis le début du conflit, faisant craindre une catastrophe. Et des bombardements étaient encore audibles vendredi soir, d'après l'AIEA. 1 500 civils de la région ont été déjà évacués pour les Russes. La centrale nucléaire est aujourd'hui à l'arrêt, mais les cœurs des réacteurs doivent être refroidis : "Le risque le plus important, c'est que la seule ligne électrique extérieure qui est encore en fonctionnement soit endommagée", explique Emmanuelle Galichet.

franceinfo: Pourquoi ce regain d'inquiétude soudain autour de la centrale nucléaire de Zaporijjia ?

Emmanuelle Galichet : L'AIEA s'inquiète du fait que les civils s'en vont et donc ça pourrait laisser aux militaires plus de liberté finalement, pour faire des combats autour de la centrale, voire peut-être dans la centrale. C'est absolument impossible et c'est pour cela qu'ils tirent encore la sonnette d'alarme.

Les réacteurs sont à l'arrêt ?

Les six réacteurs sont à l'arrêt. Les derniers ont été mis en arrêt à froid. Ce qui veut dire que vous pouvez rentrer dans l'enceinte, là où il y a le cœur du réacteur. Vous n'êtes plus du tout en exploitation normale et donc les risques d'un accident nucléaire sont très très faibles puisqu'il n'y a plus de réaction en chaîne et donc il n'y a plus de production d'électricité.

L'inquiétude, c'est que les employés de la centrale soient évacués ?

Même si, effectivement, vous ne faites plus d'électricité, vous devez continuer à surveiller la centrale, parce qu'il y a quand même encore le cœur, le combustible et donc de la radioactivité résiduelle. Il faut toujours avoir de l'électricité et de l'eau pour continuer à refroidir, même si la chaleur est bien moins importante. Vous êtes dans des conditions presque normales de température et de pression dans le cœur du réacteur, mais il faut continuer à refroidir. La surveillance est importante.

Quel est le risque principal ?

Le risque le plus important, c'est que la seule ligne électrique extérieure qui est encore en fonctionnement - il n'y en a plus qu'une sur les quatre - soit endommagée également. À ce moment-là, vous devez repartir sur les diesels pour faire de l'électricité à l'intérieur du cœur de réacteur. C'est ce qui était déjà arrivé cet été. C'est le risque le plus important. Les fuites radioactives sont absolument improbables. Les cœurs des réacteurs sont protégés par des dômes, des enceintes de confinement de plus d'un mètre d'épaisseur en béton armé. Elles doivent résister à des tirs de missiles de très fort impact.