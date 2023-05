Guerre en Ukraine : des évacuations autour de la centrale nucléaire de Zaporijjia, l'AIEA veut éviter un "grave accident"

"La situation dans la zone proche de la centrale nucléaire de Zaporijjia devient de plus en plus imprévisible et potentiellement dangereuse", a averti le chef de l'Agence internationale de l'énergie atomique.

Article rédigé par franceinfo avec AFP France Télévisions

La centrale nucléaire de Zaporijjia à Enerhodar (Ukraine), le 9 juillet 2019. (DMYTRO SMOLYENKO / NURPHOTO / AFP)

L'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA) a alerté samedi 6 mai sur le risque d'un "grave accident nucléaire" à la centrale de Zaporijjia, occupée par les forces russes en Ukraine. Dans le même temps, l'évacuation d'une ville voisine, où vivent la plupart des employés, a débuté. "La situation dans la zone proche de la centrale nucléaire de Zaporijjia devient de plus en plus imprévisible et potentiellement dangereuse", a averti le chef de l'Agence, Rafael Grossi, cité dans un communiqué de l'AIEA. Cette centrale, la plus grande d'Europe, a été visée à plusieurs reprises par des tirs depuis le début du conflit, faisant craindre une catastrophe. Protéger la centrale, un "objectif vital" Les experts de l'Agence, qui se trouvent sur place, continuent à entendre le bruit de bombardements dans la zone, le dernier datant de vendredi soir, précise le communiqué. Ils surveillent de près la situation pour "détecter tout impact potentiel sur la sûreté et la sécurité nucléaires", a assuré Rafael Grossi. "Cette grande installation nucléaire doit être protégée. Je continuerai à faire pression pour que toutes les parties s'engagent à atteindre cet objectif vital", a-t-il déclaré. Le responsable régional installé par Moscou, Evguéni Balitski, avait annoncé vendredi une évacuation partielle de 18 localités sous occupation russe dans la région de Zaporijjia, notamment à Energodar.