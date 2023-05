DIRECT. Guerre en Ukraine : quatre personnes blessées après des attaques aériennes à Kiev

Ce qu'il faut savoir

Kiev a été la cible d'attaques aériennes, dans la nuit du dimanche 7 au lundi 8 mai, selon les autorités locales. Le maire de la capitale, Vitali Klitschko, a fait état de quatre blessés. Il a précisé qu'une assistance médicale avait été fournie sur place. La région d'Odessa a aussi été visée dans la nuit, selon l'administration militaire régionale. "Un missile X-22 a touché une infrastructure logistique (...) provoquant un grave incendie", ont précisé les autorités. Suivez notre direct.

Wagner reste à Bakhmout. Le patron du groupe paramilitaire russe avait menacé, vendredi, de retirer ses mercenaires de la ville du Donbass s'ils ne recevaient pas plus de munitions. "Cette nuit, nous avons reçu un ordre de combat (...). On promet de nous donner toutes les munitions et les armements dont on a besoin pour poursuivre les opérations", a-t-il finalement fait savoir dimanche.

Des évacuations près de Zaporijjia. En pleine crainte d'une offensive ukrainienne, les autorités d'occupation russes ont annoncé vendredi des évacuations partielles dans 18 localités occupées de la région. Ces évacuations concernent notamment la ville d'Energodar, où vivent la majorité des employés de la centrale nucléaire de Zaporijjia.

La Russie dit avoir repoussé une attaque de drone en Crimée. L'administration russe a affirmé que l'Ukraine avait lancé une dizaine de drones sur la ville portuaire de Sébastopol, dans la péninsule annexée par Moscou en 2014. Les autorités ont déclaré qu'ils avaient été neutralisés par la défense anti-aérienne et des brouillages électroniques. "Aucune infrastructure dans la ville n'a subi de dégâts", a déclaré le gouverneur de la ville.