États-Unis : une tempête de neige recouvre la Californie

C’est une image insolite aux États-Unis. La Californie est recouverte d’un grand manteau blanc après le passage d’une tempête de neige, samedi 25 février.

De la neige qui tombe à gros flocons à Los Angeles (États-Unis), samedi 25 février. C’est du jamais-vu pour les petits Américains. Habituellement, dans la région, il fait entre 10 et 20°C. Un peu plus au nord, dans la région de San Francisco (États-Unis), quelques plages ont blanchi. La Californie (États-Unis) n’avait pas connu cela depuis 1989. Certains habitants se sont donc précipités sur les hauteurs pour en profiter.



Les automobilistes s’adaptent aux conditions exceptionnelles

"C’est incroyable, on vient tout le temps ici, et voir ce paysage que l’on connaît si bien sous la neige, c’est vraiment étrange. C’est marrant", s’enthousiasme un habitant. Dans cette région qui découvre les chasse-neiges, les automobilistes ont dû prendre des précautions. "J’ai un manteau, j’ai un pantalon chaud, j’ai des gants, j’ai une pelle à l’arrière. J’ai de quoi manger si je dois me débrouiller tout seul", explique l’un d’entre eux.