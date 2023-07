États-Unis : immersion dans le parc national de Zion

Cette semaine, les équipes de France 2 vous emmènent sur le parcours des plus belles randonnées pédestres qu’il est possible de faire dans le monde. Jeudi 27 juillet, direction le parc national de Zion dans l'Utah, avec une balade les pieds dans l’eau.

C'est l’une des plus belles randonnées au monde. Les “Narrows”, au cœur du parc national de Zion dans l’Utah, offrent un paysage sculpté par des années d’érosion. C'est toujours un petit miracle de pouvoir s’y promener en remontant la rivière. Pour commencer, il faut d’abord emprunter un premier chemin balisé. De nombreux Français sont présents. Les mieux organisés ont loué des bâtons, alors que les plus aventuriers en ont trouvé. "J'avance comme les premiers explorateurs”, s’amuse un touriste.

Des parois vertigineuses

La randonnée spectaculaire permet d’observer des nuances rouge-orangé à chaque méandre du cours d’eau. Les parois sont, elles, vertigineuses, et font jusqu’à 300 mètres de hauteur. “Cela change des autres parcs”, souligne une touriste française. Pour autant, il n’est pas toujours facile de garder l’équilibre dans les courants. De temps en temps, les sacs à dos sont sur les têtes, il faut alors avancer à tâtons. Après 8 à 10 kilomètres de marche, les touristes se font plus rares, et certains peuvent profiter de la grande tranquillité et des grands espaces. “La chose la plus belle serait que cela ne finisse pas”, explique un voyageur.