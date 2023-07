Incendies en Sicile : l’église Santa Maria di Gesu à Palerme est détruite

Le combat continue en Italie, ce jeudi 27 juillet. En Sicile, les feux menacent toujours les deux grandes villes de l’île : Palerme et Syracuse. Des habitations ont été détruites, mais aussi des lieux culturels, comme l’une des plus anciennes églises de Palerme.

Parmi toutes les destructions de ces derniers jours, celle-ci bouleversera longtemps les Siciliens. L’église Santa Maria di Gesu était l’une des plus belles de Palerme, et surtout la plus ancienne, bâtie en 1426. Il n’en reste plus rien. Une immense tristesse pour les fidèles. L’église faisait la fierté de cette ville, où la religion est prépondérante. Dans le musée à l’étage, des objets religieux d’une valeur inestimable ont été perdus.

"Comme Notre-Dame à Paris"

Quelques vêtements sacrés sont sauvés, mais la plus précieuse relique des lieux, le corps de San Benedetto, figure protectrice de Palerme, a en partie été calcinée. L’avenir de l’ensemble du bâtiment, qui abrite aussi un monastère, est en danger. L’inventaire, dressé par les fidèles, ne fait que commencer. "Cette tragédie pour nous, c’est comme Notre-Dame à Paris", déplore un fidèle. La situation sur le front des incendies s’améliore en Sicile, ce jeudi 27 juillet. La température baisse, et le vent souffle moins fort.