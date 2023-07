Sécheresse : Mandelieu-la-Napoule repeint la pelouse en vert

Le niveau des nappes phréatiques s’est encore dégradé ces deux dernières semaines en France. 22 départements sont en alerte rouge, comme les Alpes-Maritimes. À Mandelieu-la-Napoule, la municipalité ne manque pas d’idées pour contrer la sécheresse.

Repeindre l’herbe en vert. À Mandelieu-la-Napoule (Alpes-Maritimes), une expérimentation a été lancée sur un rond-point. Une décision qui divise les habitants. "On ne peut pas peindre du gazon, on laisse faire la nature", dit une locale. "Si on peut l’embellir de cette façon-là, c’est tant mieux", estime un habitant. L’alerte sécheresse limite l’utilisation de l’eau sur la Côte d’Azur. Pour préserver la ressource, la ville a décidé de ne plus arroser certains espaces verts, comme les ronds-points.

Protection contre la chaleur et nutriments naturels

L’herbe est jaunie, brûlée par le soleil, d’où l’idée de repeindre le gazon. "Je suis en train d’appliquer un colorant naturel, à base d’algues, qui va permettre de verdir le gazon", décrit Nicolas Sanchez, fondateur de l’entreprise "Bioassays". Selon son concepteur, ce colorant apporte une protection contre la chaleur et des nutriments naturels. Le coût : 30 centimes au mètre carré, soit 500 euros pour ce rond-point. Cette solution est déjà testée dans les golfes aux Etats-Unis, depuis une dizaine d’années.