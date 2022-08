Etats-Unis : après la sécheresse, l'Ouest américain et ses parcs naturels touchés par des inondations subites

Une nouvelle catastrophe météorologique dans l'Ouest américain. Des crues subites ont emporté des randonneurs et déclenché des évacuations dans cette région des Etats-Unis, célèbre pour ses parcs naturels. En cause : des pluies torrentielles qui s'abattent sur la région depuis le week-end du 20 et 21 août et qui n'ont pas pû être absorbées par des sols asséchés depuis des mois.

Une femme était toujours portée disparue, lundi 22 août, après avoir été entraînée vendredi par une crue dans le parc national de Zion, de l'Utah, célèbre pour ses falaises de roche rouge et ses canyons. La soudaine montée des eaux a aussi blessé un autre randonneur, dragué sur des centaines de mètres, et bloqué plusieurs autres jusqu'à ce que des gardes ne les secourent, a annoncé l'agence dédiée aux parcs nationaux, le NPS.

Quelque 200 visiteurs ont par ailleurs dû être évacués après avoir été piégés plusieurs heures par la montée des eaux dans les grottes du parc national de Carlsbad, au Nouveau-Mexique, sans qu'aucun blessé ne soit à déplorer. L'activité humaine, notamment l'usage des énergies fossiles, a conduit selon les scientifiques au réchauffement de la planète, qui a à son tour contribué à rendre plus fréquents et violents les phénomènes météorologiques extrêmes.