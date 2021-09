Cinéma : "l'état du Texas contre Melissa", un documentaire qui relance les débats sur la peine de mort

Depuis onze ans, aux États-Unis, Melissa Elizabeth Lucio est enfermée dans une prison du Texas. Elle a été condamnée à mort pour avoir tué sa fille selon les autorités américaines. Sabrina Van Tasel, une réalisatrice franco-américaine, a rencontré cette femme et a produit un documentaire sur son histoire : "L'état du Texas contre Melissa".

Dans ce documentaire de Sabrina Van Tasel, une réalisatrice franco-américaine, relatant la vie de Melissa Elizabeth Lucio, condamnée à mort pour avoir tué sa fille selon la justice américaine, un moment est encore plus poignant que les autres. Celui, où la femme de 48 ans annonce, les larmes aux yeux, qu'elle attend depuis onze ans le couloir de la mort dans une prison du Texas, ayant laissé derrière elle ses 14 enfants.



"Elle n'avait aucune chance de s'en sortir lors de l'interrogatoire"

La première rencontre entre Sabrina Van Tasel et Melissa Elizabeth Lucio remonte à 2017. "Au début, cela ressemblait à un vulgaire cas de maltraitance infantile où une mère, pauvre et droguée, s'en prend à son enfant", raconte la réalisatrice. Mais cette dernière s'est procuré un document exceptionnel : les sept heures d'interrogatoires de Melissa Elizabeth Lucio face à la police. "Cette femme qui n'avait jamais été arrêtée par la police auparavant n'avait aucune chance de s'en sortir", ajoute Sabrina Van Tasel. Lors des quatre jours de procès, aucun membre de la famille ni les enfants n'ont eu le droit de témoigner. Selon la réalisatrice, il y aurait une collusion entre l'avocat de Melissa Elizabeth Lucio et le procureur qui l'accuse.