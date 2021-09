Algérie : retour sur la carrière politique d'Abdelaziz Bouteflika

Le 2 avril 2019 marque la dernière apparition d'Abdelaziz Bouteflika sur la télévision algérienne, le jour de sa démission du poste de président d'Algérie. Chassé du pouvoir par les nombreuses manifestations du peuple, il annonce ne pas vouloir briguer un cinquième mandat consécutif après 20 ans à la tête du pays. Malade et affaibli, il était quasiment devenu invisible depuis son AVC en 2013, qui l'avait cloué dans un fauteuil roulant.

57 ans de carrière politique

"Nous avons un bon cœur. Nous ne pouvons pas dire du mal des morts, en plus, il protégeait le pays", témoigne un jeune homme d'une vingtaine d'années dans les rues d'Alger. Abdelaziz Bouteflika était présent dans le paysage politique algérien depuis 1962, l'année de la déclaration d'indépendance. Ministre des Sports à 25 ans, il avait ensuite pris la tête du ministère des Affaires étrangères durant 16 ans. Élu président pour la première fois en 1999 et réélu à trois reprises, son quatrième mandat fut certainement celui de trop. Lâché par l'armée et hué par la rue, celui qui a accompli le plus long règne à la tête de l'Algérie sort de l'histoire de son pays par la petite porte.