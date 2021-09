Crise des sous-marins : la France rappelle ses ambassadeurs aux États-Unis et en Australie

Une décision historique a été prise vendredi 17 septembre, lorsque la France a annoncé le rappel de ses ambassadeurs aux États-Unis et en Australie. Un choix fort, après la rupture par l'Australie d'une commande de 12 sous-marins français.

Philippe Étienne, ambassadeur de France aux États-Unis et son homologue en Australie, Jean-Pierre Thébault ont été rappelés à Paris par le Quai d'Orsay, vendredi 17 septembre. Cette décision prise par Emmanuel Macron est justifiée par Jean-Yves Le Drian, ministre des Affaires étrangères, dans un communiqué publié le 17 septembre : "Cette décision exceptionnelle est justifiée par la gravité exceptionnelle des annonces effectuées le 15 septembre par l'Australie et les États-Unis".

Un contrat évalué à 56 milliards d'euros

"Je suis vraiment triste d'être obligé de partir", annonçait Jean-Pierre Thébault, ambassadeur de France en Australie, face aux caméras de télévision lors de son départ. Le contrat de 56 milliards d'euros concernant la livraison de 12 sous-marins a été rompu en milieu de semaine par Canberra. Les Australiens ont annoncé dans la foulée un partenariat historique avec les États-Unis et le Royaume-Uni. "On espère ici un retour au scénario initial, un respect par les Australiens du contrat établi. Bien évidemment, personne n'y croit vraiment. Cette décision que vient de prendre Emmanuel Macron veut montrer la crise de confiance entre les pays alliés", explique Jeff Wittenberg, journaliste à France Télévisions, en duplex depuis le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères.