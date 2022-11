Turquie : un attentat présumé fait au moins six morts à Istanbul

Dimanche 12 novembre, une explosion dans la rue très fréquentée d’Istiklal a fait au moins six morts. D’après le gouvernement turc, il s’agirait d’un acte terroriste.

Une explosion retentit en plein cœur d’Istanbul. Dans ce quartier bondé, dimanche 13 novembre, des scènes de paniques se nouent. Tous cherchent à fuir le lieu de l’explosion, la rue d’Istiklal, très commerçante et donc fréquentée. "J'étais assis près de la mosquée avec un ami et une explosion s’est produite à une cinquantaine de mètres. Il y a eu un énorme bruit puis de la fumée. Les personnes ont commencé à paniquer et à courir. J’ai vu qu’il y avait des personnes allongées sur le sol”, détaille un Stambouliote.

Au moins 6 morts et des dizaines de blessés.

Pour l’heure, le bilan se chiffre à six morts et des dizaines de blessés.

“Nous considérons qu’il s’agit d’un attentat terroriste dû à l’explosion d’une bombe déclenchée par un assaillant qui serait une femme, selon les premières informations, affirme Fuat Oktay, vice-président turc. Nous retrouverons les responsables, qu’ils se trouvent à l'intérieur de nos frontières ou à l’autre bout du monde. Ils seront traduits en justice et devront rendre des comptes.” Aucune revendication n’a, pour l’heure, été faite.