Coupe du monde 2022 : quelles restrictions pour les supporters au Qatar ?

À moins d’une semaine du début de la Coupe du monde 2022 au Qatar, le pays du Golfe se prépare à accueillir des supporters du monde entier, lesquels devront se plier aux règles du pays hôte.

Dans quelques jours, une fan zone sera le centre névralgique de la coupe du monde au Qatar. Elle est vantée par la Fifa dans ses vidéos promotionnelles : on pourra y regarder des matchs, écouter des concerts mais aussi boire de l’alcool à certains horaires et sur présentation d’un document d’identité. "Évidemment, l’alcool est réglementé ici au Qatar (...). Il n’y aura en revanche pas d’alcool à l’intérieur des stades", explique Berthold Trenkel, directeur des opérations de "Qatar Tourisme".

Des groupes de supporters LGBT renoncent

Officiellement, il n’y aura pas d’alcool. Mais à l’abri des regards, dans un bar d’un hôtel de Doha, l’alcool coule à flots en toute légalité. Une jeune britannique installée au Qatar raconte : "Je me sens comme à la maison. Tu peux boire des verres, voir tes potes, c’est juste normal". En prévision de l’arrivée des supporters, le patron du bar a fait des réserves. "Nous avons prévu des stocks d’alcool huit à dix fois plus importants que ceux dont nous disposons d’habitude", révèle Anil Kumar Kempinski. La constitution du Qatar s’inspire de la charia, la loi islamique, qui interdit par exemple l’homosexualité. Omar Al Jaber, responsable de l’hébergement Qatar 2022, déclare que tous les supporters sont les bienvenus. Mais des groupes de supporters ouvertement LGBT ont préféré annuler leur billet, n'ayant eu aucune garantie sérieuse que leur venue ne poserait pas de problème.