G20 : la rencontre entre Joe Biden et Xi Jinping attendue

Le G20, qui débute mardi 15 novembre à Bali (Indonésie), concentrera plusieurs points de crispations, parmi lesquels la guerre en Ukraine mais aussi la relation sino-américaine.

À Bali (Indonésie), tout est prêt pour accueillir les dirigeants des plus grandes économies mondiales. Les premiers sont déjà arrivés. Durant ces deux jours, les pays conviés vont notamment discuter de la guerre en Ukraine et de ses conséquences. Les États-Unis veulent mettre la pression sur Vladimir Poutine pour maintenir l’accord sur les exportations de céréales ukrainiennes qui doit arriver à son terme le 19 novembre prochain.

Une rencontre sino-américaine sous tension

La rencontre entre Joe Biden, conforté par sa victoire aux élections de mi-mandat, et Xi Jinping est attendue. “Je sais que j’arrive renforcé mais je n’ai pas besoin de ça, explique le président américain. Je connais Xi Jinping. J’ai passé plus de temps avec lui qu’avec n’importe quel autre dirigeant mondial (...) Nous avons très peu de malentendus, nous avons juste à déterminer où sont les lignes rouges et quelles sont les choses les plus importantes.” Commerce, droits humains, Corée du Nord et le statut de Taïwan seront au centre des débats. De son côté, la Chine espère que les États-Unis travailleront avec eux dans un “esprit de respect mutuel”.