G20 : Vladimir Poutine ne se rendra pas au sommet à Bali

Silencieux depuis le retrait des troupes russes de Kherson en Ukraine, il est difficile d’imaginer la réaction de Vladimir Poutine. En tout cas, il ne fera pas le déplacement pour le sommet du G20 qui va se tenir à Bali. Sur place, nous retrouvons le journaliste Guillaume Daret, dimanche 13 novembre.

Le sommet du G20 a lieu à Bali (Indonésie). Le président russe Vladimir Poutine sera absent, mais forcément, la guerre en Ukraine et ses conséquences seront au cœur des débats. Poutine a été remplacé par son ministre des Affaires étrangères. "Officiellement, le Kremlin évoque des problèmes d’agenda mais plusieurs pays occidentaux, dont la France, estime que cette absence traduit "un isolement international croissant de la Russie'", explique le journaliste Guillaume Daret, en direct de Bali (Indonésie), dimanche 13 novembre.

Associer l’Inde et la Chine pour un appel à la désescalade



"Pour ce G20, l’Ukraine va bien sûr occuper une majeure partie des discussions mais tout l’objectif, notamment d’Emmanuel Macron, c’est de faire en sorte que les pays émergents et les pays développés réussissent à se mettre d’accord sur un message de désescalade à envoyer à la Russie", poursuit Guillaume Daret. Le but serait également de tenter d’associer l’Inde et la Chine qui n’ont jamais condamné l’invasion russe, mais qui trouvent que le conflit s’éternise.