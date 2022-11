Royaume-Uni : le Big Ben résonne après cinq ans de travaux

Londres entend à nouveau résonner la plus célèbre horloge du monde : le Big Ben qui reprend du service après plus de cinq ans de travaux.

Il suffit d’une seule note pour la reconnaître les yeux fermés. Le tintement horaire du Big Ben et son carillon tous les quarts d’heure sont de retour pour le plus grand plaisir des Londoniens et des touristes. "C’est extraordinaire, le son de ces cloches ne ressemble à aucun autre", commente un homme. Big Ben c’est une cloche de 14 tonnes qui fait toute la fierté des Britanniques. "Pour moi, c’est le plus bel édifice au monde mais je ne suis pas objectif", plaisante Andy Clarke, guide touristique.

Le Big Ben rouvre aux visiteurs le printemps prochain



L’horloge a traversé l’histoire entre les guerres et les funérailles royales. Depuis cinq ans, la grande dame s’était tue pour laisser place à des travaux titanesques pour rénover les rouages de l’époque d’une tonne. Les aiguilles de quatre mètres et 400 kilos ont avalé les décennies. Certains trouvent ses déclinaisons mauvaises dans les boutiques de souvenirs mais les vendeurs assurent faire des efforts. Il faudra encore attendre avant la réouverture du Big Ben au public au printemps prochain.