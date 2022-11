Turquie : Istanbul visé par un attentat meurtrier

Article rédigé par L. Feuerstein, M. Marini - France 2 France Télévisions 20 Heures

L’artère commerçante et très touristique d’Istiklal, à Istanbul, a été le théâtre d’une explosion, dimanche 13 novembre. Selon les premiers éléments de l’enquête, une femme kamikaze aurait déclenché la bombe, faisant au moins six morts et 81 blessés.

Une explosion sourde a eu lieu en plein cœur d’Istanbul (Turquie), dimanche 13 novembre, avec une flamme de plusieurs mètres de haut. Aussitôt, les civils s’enfuient en courant. Dans le quartier commerçant très fréquenté le dimanche après-midi, la foule est très compacte. Au sol, on compte plusieurs morts et plusieurs dizaines de blessés. Des passants essaient de leur porter secours tant bien que mal. Sur des images amateures, on y voit le chaos provoqué par le souffle de l’explosion.

L’acte n’a pas été revendiqué "Nous étions un peu plus loin, mais nous avons vu quelques personnes allongées sur le sol. C’était un énorme bruit d’explosion et après, il y a eu cette fumée noire qui s’élevait", raconte un rescapé. Rapidement, le président s’exprime en direct à la télévision pour dénoncer un attentat. Selon la présidence turque, au moins une femme pourrait être impliquée dans l’attentat présumé. L’acte n’a pas été revendiqué.