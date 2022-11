Population mondiale : le seuil des huit milliards d'habitants va être franchi

D’après l’ONU, la population mondiale va bientôt s’élever à huit milliards d’habitants. Un chiffre qui suscite l'inquiétude ​de la COP 27 ou encore ​du G20.

Huit milliards d’habitants sur la planète, c’est huit fois plus qu’il y a 200 ans et trois fois plus que dans les années 50. Aujourd’hui, plus de la moitié de la population vit en Asie, cela représente 59 %, loin devant l’Afrique à 18 %. L’Europe représente quant à elle 9 % de la population mondiale. La Chine est toujours le pays le plus peuplé avec 1,43 milliard d’habitants, mais plus pour longtemps, car l’année prochaine, ce sera l’Inde.

La population française devrait augmenter

Nous serons plus nombreux sur terre, mais avec des disparités. D’ici à 2050, avec sa population très jeune, l’Afrique sub-saharienne devrait doubler son nombre d’habitants. En Europe, ce sera l’effet inverse avec moins de deux enfants par femme. Plusieurs pays devraient perdre des habitants comme c’est le cas de l’Allemagne ou de l'Italie. En France, dans le même temps, la population devrait encore augmenter. La population pourrait se stabiliser autour de 10 milliards d’êtres