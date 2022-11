Attentat d'Istanbul : 22 personnes arrêtées, les autorités turques désignent les Kurdes du PKK

L'attaque, survenue dimanche dans l'artère commerçante d'Istiklal, à Istanbul, a fait six morts et 81 blessés.

"La personne qui a déposé la bombe a été arrêtée", a annoncé le ministre de l'Intérieur turc, quelques heures après l'attentat qui a fait au moins six morts, dimanche 13 novembre, dans l'artère commerçante d'Istiklal, à Istanbul. Suleyman Soylu a accusé le Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK) et a annoncé l'arrestation, au total, de 22 suspects.

L'attentat, survenu en pleine après-midi dans une rue piétonne ultra-populaire, n'a pas été revendiqué. L'attaque a fait six morts et 81 blessés dont la moitié ont dû être hospitalisés. Parmi les victimes, toutes des citoyens turcs, figurent une fille de 9 ans et une autre de 15 ans.

Suleyman Soylu n'a pas précisé les conditions dans lesquelles la "personne" suspectée a été arrêtée, ni s'il s'agit d'une femme comme l'avaient affirmé dimanche soir le président Recep Tayyip Erdogan, puis son vice-président, Fuat Oktay.

Ankara accuse le PKK

Ankara considère comme terroristes les forces kurdes qui contrôlent la majeure partie du nord-est de la Syrie."Nous estimons que l'ordre de l'attentat a été donné de Kobané", a-t-il dans une déclaration nocturne, relayée par l'agence officielle Anadolu et les télévisions locales. Ville restée célèbre pour la bataille qui, en 2015, a permis aux forces kurdes de repousser le groupe Etat islamique, Kobané est contrôlée par les Forces démocratiques syriennes (FDS) dont les Unités de protection du peuple (YPG), alliées au PKK, sont une composante majeure.

Le président Erdogan avait le premier dénoncé un "vil attentat", juste avant de s'envoler pour l'Indonésie et le sommet du G20 à Bali : "Les auteurs de ce vil attentat seront démasqués. Que notre population soit sûre (qu'ils) seront punis", avait-il promis.

Le PKK, considéré comme une organisation terroriste par Ankara mais aussi par ses alliés occidentaux dont les Etats-Unis et l'Union européenne, est en lutte armée contre le gouvernement turc depuis le milieu des années 80. Il a été souvent été rendu responsable par le passé d'attentats sanglants sur le sol turc.