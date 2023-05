G7 au Japon : un sommet diplomatique sous haute tension

Le sommet du G7 se déroule dans une ambiance particulièrement tendue au Japon. À Hiroshima, le spectre de la guerre en Ukraine plane et les dirigeants internationaux n'ont qu'un nom à la bouche : celui de Volodymyr Zelensky. L'heure est à la discussion diplomatique.

Le G7 se déroule actuellement à Hiroshima dans une ambiance tendue. Volodymyr Zelensky n'est pas sur la photo officielle avec les autres dirigeants, pourtant, au G7, on ne parle que de lui. Il est arrivé en grande pompe dans un appareil de la République française. Le président ukrainien a sollicité l'aide de l'Elysée pour son déplacement et ses rendez-vous au Japon. Il a d'abord rencontré ses alliés anglais, allemands et français en présence d’Emmanuel Macron. Ce dernier revendique le succès de cette visite surprise. "On en discutera mais je pense vraiment que votre présence peut changer la donne", dit Emmanuel Macron au président ukrainien. Il est venu avec un objectif : élargir ses soutiens en dehors de l'Occident notamment avec l'Inde et le Brésil. Ce samedi 20 mai, il a eu un entretien avec le chef du gouvernement indien. Ce dernier avait jusqu'à présent refusé de condamner l'invasion russe.





Les injonctions du G7 ont provoqué la fureur de Pékin et de Moscou







Le représentant indien s'est engagé a minima : "Je vous l'assure, l'Inde et moi personnellement feront tout notre possible pour trouver une solution à la guerre", déclare le Premier ministre de l'Inde. Autre pays en ligne de mire : la Chine. Les injonctions du G7 ont provoqué la fureur de Pékin et de Moscou. "Les décisions discutées et prises aujourd'hui au sommet du G7 à Hiroshima visent à contenir doublement la Russie et la Chine", déclare le ministre russe des Affaires étrangères.