Ukraine : feu vert des Etats-Unis pour la livraison d'avions de guerre

Les Etats-Unis ont enfin donné leur accord pour que l'Ukraine puisse obtenir des avions de guerre F16. S'ils ne les fourniront pas directement, des pays européens alliés pourront bientôt leur en livrer.

Le F16 est l'avion de chasse le plus utilisé et redouté au monde. Il est rapide, polyvalent, beaucoup plus performant que ceux utilisés actuellement par l'armée ukrainienne. Cela faisait des mois que Volodymyr Zelensky le réclamait à ses alliés occidentaux. Les Etats-Unis ont enfin donné leur accord pour qu'il puisse avoir leur feu vert. Les pays qui le souhaitent pourront donc envoyer leurs appareils à l'Ukraine. Il pourrait s'agir d'un véritable tournant dans cette guerre. "On parle d'avions capables de faire du bombardement, de la chasse aérienne, d'effectuer des destructions de radars pour aveugler les défenses anti-aériennes russes. C'est un gap technologique. Les Ukrainiens avancent de 20-30 ans en termes d'armement", explique un journaliste air et cosmos.

Volodymyr Zelensky réclame 200 avions

Les Etats-Unis ne fourniront pas pour l'instant leurs propres appareils. En Europe, des pays comme la Norvège, le Danemark, la Pologne, les Pays-Bas et la Belgique pourront transférer leurs avions à l'Ukraine. Les Pays-Bas ont déjà fait savoir qu'ils mettraient certains de leurs appareils à disposition de Kiev. Leur flotte de F16 est vieillissante et ils souhaitent la renouveler par des F35 comme d'autres pays de l'OTAN. 2300 F16 sont actuellement en service dans le monde. Volodymyr Zelensky en réclame 200 pour ce qui pourrait constituer une coalition aérienne de combat.