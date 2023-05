DIRECT. Guerre en Ukraine : Volodymyr Zelensky arrive au G7 au Japon après avoir obtenu gain de cause sur les F-16

"On a été mis devant le fait accompli, on se doit de faire en sorte que ça se passe le moins mal possible." C'est ce que reconnaît aujourd'hui sur franceinfo Marc Fleuret, président du Conseil départemental de l’Indre, alors qu'environ 20 000 personnes sont rassemblées en ce moment à Villegongis, près de Châteauroux, pour un Teknival non autorisé.