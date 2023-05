Climat : une expédition pour tester ses limites

Ils ont tous été volontaires pour participer à une expérience hors du commun : traverser un désert dans le nord de l'Arabie Saoudite. Vingt Français ont participé à une expérience scientifique dans le but de voir les effets du changement climatique.

Le parcours de ces hommes à dos de chameau n'est tracé sur aucune carte. Au nord de l'Arabie Saoudite, dans l'un des déserts les plus chauds du monde, vingt Français se sont lancés un défi. Tous veulent traverser sous 45 degrés des terres hostiles et arides. "Il faut qu'on aille là-bas", lance une voyageuse. Pour se diriger, ils ne sont armés que d'une boussole et d'une carte satellite. "Là, des grandes distances comme ça, on n'arrive pas à évaluer si c'est à un kilomètre, dix kilomètres", ajoute-t-elle en montrant l'horizon.

40 jours sans assistance

Il faut qu'ils trouvent leur chemin à travers les dunes durant 40 jours sans assistance. L'expérience est hors norme, mais a pour but de comprendre les effets du changement climatique. Quelques jours avant leur départ, ils préparaient leurs affaires : vêtements anti-UV, casquettes, nourritures lyophilisées et quelques médicaments de survie. "Ça, c'est de la gélule basique, du sel. On va probablement transpirer énormément donc en plus de perdre de l'eau, on va perdre du sodium", détaillait alors un membre de l'expédition. Ils ne sont pas des aventuriers aguerris. Ils ont accepté pour la science de tester leur limite. Durant 40 jours, leur périple va être long et va leur réserver des mésaventures.