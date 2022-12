Arabie saoudite : Mohammed ben Salmane redevient incontournable sur la scène internationale

Mohammed ben Salmane, prince héritier d’Arabie Saoudite, retrouve désormais une place incontournable sur la scène internationale, après 4 ans de quarantaine, depuis l’assassinat du journaliste Jamal Khashoggi.

Xi Jinping, à son arrivée à Riyad (Arabie Saoudite), mercredi 7 décembre, est accueilli par des avions de chasse de l’armée saoudienne, aux couleurs de la République populaire de Chine. L’Arabie Saoudite a sorti le grand jeu pour le président chinois, reçu en majesté par le prince héritier Mohammed ben Salmane. Avec à la clé, la signature d’une série d’accords économiques pour une somme globale colossale de 28 milliards d’euros.



Paria pendant près de 4 ans



La proximité affichée de Mohammed ben Salmane avec Xi Jinping, le grand rival des Américains, est un nouveau coup de canif dans la relation déjà abîmée entre les États-Unis et l’Arabie Saoudite. En janvier dernier pourtant, Joe Biden s’était déplacé à Riyad. Il avait réhabilité alors son allié historique et mis de côté la brouille née du meurtre du journaliste saoudien Jamal Khashoggi. Considéré pendant près de quatre ans comme un paria, Mohammed ben Salmane est redevenu non seulement fréquentable, mais également incontournable sur la scène internationale.