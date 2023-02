Séismes en Turquie et en Syrie : une nouvelle famille pour le bébé miraculé

Afraa est une miraculée. Début février 2023, elle avait été découverte sous les décombres d’un immeuble en Syrie. Désormais, la fillette vît aux côtés de son oncle.

Dans les bras de son oncle, elle a retrouvé la chaleur d’une famille. Emmitouflée dans une couverture, Afraa est une petite miraculée. Début février 2023, elle vient tout juste de naître lorsque les secouristes la découvrent sous un immense immeuble effondré en Syrie. Quelques heures après le séisme, il fait zéro degré et pourtant elle est vivante. Sa mère est morte en lui donnant naissance. C’est son oncle, Khalil Sawadi, qui la découvre en fouillant les ruines.

"Elle est ma fille"

La fillette a passé dix jours dans une couveuse à l’hôpital. Elle est couverte d’hématomes, mais elle va bien. Seule rescapée de sa famille, elle a perdu ses parents et ses quatre frères et sœurs. Désormais, Afraa vît avec ses six cousins et cousines, eux-mêmes sinistrés. Son oncle n’a pas hésité à l’adopter. Il assure : "Elle fait partie de mes enfants. Elle est ma fille. Je ne ferai pas de différence entre elle et mes propres enfants. […] Elle est la mémoire vivante de son père, sa mère et ses frères et sœurs." D’abord prénommée Aya, son oncle l’a renommée Afraa, en hommage à sa mère disparue.