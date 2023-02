Consommation : le succès des distributeurs fermiers

Les distributeurs automatiques fermiers proposent tout un tas de produits comme des légumes, des œufs ou de la viande. Ce concept permet non seulement de créer des commerces de proximité mais aussi des débouchés pour les producteurs locaux.

À Semur-en-Auxois (Côte-d’Or), une cliente, munie de sa bouteille vide, vient se servir en lait frais. Le distributeur automatique est ravitaillé tous les matins. Une bouteille de deux litres coûte 2,50 euros. Dans les autres casiers : des légumes, des céréales ou encore de la viande. Le tout est issu de producteurs installés dans un rayon de 15 kilomètres. Un concept qui séduit. Un homme salue l’initiative : "Circuit local, circuit court sans être obligé forcément d’aller dans une ferme."

"Ça permet de faire vivre un maraîcher"

Julie Chaudron est maraîchère et associée au projet. Sa ferme est installée à 5 kilomètres des distributeurs. Elle fournit trente paniers par semaine. Elle assure : "C’est bien, ça permet de faire vivre un maraîcher." Son voisin, Vincent Clément, élève des vaches et s’est également lancé dans le projet. Dans le distributeur, il vend de la viande au détail. L’idée est née pendant le premier confinement, en 2020. Elle a été financée en collaboration avec les territoires. Six producteurs suffisent pour faire tourner ce distributeur et déjà on parle d’en ouvrir un second.