Consommation : la vie sans réfrigérateur

Marie, mère de famille habitant dans les Landes, a décidé de vivre sans frigo. Elle n’achète que des produits frais et locaux, avec l’idée de manger mieux. Elle nous livre ses astuces.

Nichée dans un village au cœur des Landes, rares sont ceux qui connaissent le secret de cette maison. Une particularité que Marie Cochard révèle toujours, un sourire dans la voix. "Voilà la cuisine, à laquelle il manque un appareil électroménager totem de nos foyers d’aujourd’hui, le frigo. Ça fait cinq ans maintenant qu’on s’est lancé dans une aventure de vie sans frigo", annonce-t-elle. À la place du réfrigérateur, un garde-manger en bois.

Éviter le gaspillage et les achats compulsifs

Une cuisine à l’organisation atypique, où poireaux et salades trempent dans un fond d’eau, et dans l’assiette forcément, ça se ressent. "L’idée c’est de consommer essentiellement local, avec des produits frais", explique Marie Cochard, autrice de "Notre aventure sans frigo". Un mode de vie qui a transformé l’alimentation de toute la famille. Tous les jours au menu, des fruits et légumes frais cultivés par un producteur local, et aux saveurs préservées. Dépenser plus pour des produits bio, mais éviter le gaspillage et les achats compulsifs, une recette économique qui a séduit cette Normande.