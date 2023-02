Séismes en Turquie et en Syrie : le risque d’une crise sanitaire et humanitaire inquiète

Après le séisme, des centaines de milliers de personnes se retrouvent sans-abris. Le réseau électrique et le réseau d’eau potable sont aussi souvent hors-service. Au-delà de l’effroyable bilan, la perspective d’une crise humanitaire et sanitaire d’ampleur se dessine.

Des funérailles ont lieu du matin au soir, dans discontinuer. De simples numéros sont inscrits sur des tombes improvisées par milliers. Au-delà de la détresse, les rescapés doivent apprendre à survivre avec la menace d’une crise sanitaire. Plus d’un million se retrouve sans logement en Turquie, autant de famille sans eau potable, sans sanitaire ni électricité. Les plus chanceux sont hébergés dans des tentes. "J’ai besoin d’aide, c’est pourquoi j’essaie de trouver des choses utiles pour ma femme, mes enfants et moi", témoigne un rescapé.

Les ONG craignent la propagation des maladies

Dans le nord de la Syrie voisine, ce sont les mêmes scènes de désolation. Les villes sont en partie rasées et les hôpitaux de campagne submergés, pourtant rodés aux scènes de guerre. "On est habitué à gérer 10, 20, 30 blessés après une frappe aérienne, l’hôpital peut résister à ça, mais on n'est pas préparé à un séisme d’une telle ampleur, c’est très difficile", confie Mohamed Al-Badr, chirurgien à l'hôpital de Harim (Syrie). Les ONG craignent de ne pouvoir soigner les rescapés et la propagation de maladies.