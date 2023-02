États-Unis-Chine : les tensions liées à des soupçons d’espionnage continuent

Un objet non identifié, volant au-dessus de la frontière canadienne, a été abattu par les États-Unis. C’est la quatrième fois que se répète ce scénario depuis l'affaire du ballon chinois espion il y a 10 jours.

Dans l’après-midi du dimanche 12 février, les habitants autour du lac Huron, situé entre le Michigan (États-Unis) et le Canada, observent des traînées d’avions de chasse dans le ciel. Quelques instants plus tôt, des F16 de la garde nationale ont décollé afin d’abattre un objet de forme octogonale. Il volait à 6 000 mètres d’altitude et pouvait menacer le trafic aérien civil. Les mystères s’enchaînent.

La Chine accuse à son tour les États-Unis

Tout commence le 4 février avec un ballon chinois abattu et reconnu comme tel par la Chine. Mais le 10 février, c’est un objet volant inconnu, de la taille d’une voiture, qui est abattu au-dessus de l’Alaska. Le 11 février, c’est un mystérieux cylindre au-dessus du Canada et hier, l’étrange octogone. Les débris des quatre appareils sont actuellement collectés et recherchés par le FBI. Aux États-Unis, certains experts mettent en garde contre un début de paranoïa. La Chine accuse à son tour les États-Unis d’avoir vu des objets volants suspects dans son ciel, sans preuve.