Érosion : l’adieu au Signal, symbole du réchauffement climatique

Construit en 1967 à 200 mètres du littoral en Gironde, le bâtiment le Signal est aujourd’hui le symbole d’une érosion galopante. La démolition a commencé, lundi 13 février, sous le regard nostalgique des habitants.

Morceau après morceau, les derniers vestiges du Signal sont détruits par les engins de chantier. "On a un deuxième engin qui va broyer, trier les matériaux afin qu’ils puissent être évacués et d’ici à la fin de la semaine prochaine, nous espérons avoir fait tomber l’intégralité du bâtiment et broyé, trié les différents matériaux", détaille Benjamin Bernard, chef de chantier. La destruction était inéluctable alors que l’océan grignote la plage année après année.

Le paradis devenu un cauchemar

Il y a 50 ans, le Signal se trouvait à plus de 200 mètres de l’eau. Désormais, à marée haute, l’océan ne se trouve plus qu’à une trentaine de mètres, un phénomène amplifié par le réchauffement climatique. Le réensablement de la dune ne parvient pas à arrêter le phénomène. Le paradis devient le cauchemar des 75 co-propriétaires. Évacués en 2014, et indemnisés après des années de bataille juridique, certains ont assisté aux premiers coups de pelleteuse. "On savait très bien que ça arriverait", déclare l’un d’eux.