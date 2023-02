Séisme en Turquie : enseveli pendant plus de deux jours, le témoignage poignant d’un jeune rescapé

Gürkan Ozturk, 19 ans, est resté bloqué pendant 63 heures sous les décombres d’Hatay (Turquie). Mais il en est sorti vivant. Un dénouement miraculeux alors que 35 000 personnes ont perdu la vie lors du violent séisme.

Les secours le tirent des décombres, il tient à peine debout. Un jeune homme de 19 ans vient de passer 63 heures enseveli, sans boire, ni manger. "Je pense qu’à partir d’aujourd’hui, je vais fêter deux anniversaires : le vrai et celui de ma renaissance", déclare Gürkan Ozturk. Désormais sorti d’affaire, le jeune homme a des contusions, il va bien mais il a du mal à trouver le sommeil. Lorsque le séisme survient en Turquie, il est seul dans un appartement au rez-de-chaussée. 13 minutes plus tard, il reprend ses esprits et filme. "Mon Dieu, aide-moi, je ne veux pas mourir", dit-il dans sa vidéo.

Les secours finissent par trouver un chemin

Tout son quartier est détruit. Il peut seulement bouger un bras et tente d’envoyer des SMS en vain, car il n’y a pas de réseau. Il décide donc de se filmer pour sa famille au cas où il ne les reverrait jamais. Après une nouvelle réplique, il perd espoir. À l’extérieur, ses parents font tout pour lui venir en aide. 63 heures après le séisme, les secours finissent par trouver un chemin pour l’atteindre et le sortir des décombres.