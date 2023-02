Guerre en Ukraine : 5 millions d’enfants déscolarisés

Ces six derniers mois en Ukraine, une école est détruite tous les deux jours, selon l'ONG Save the children. Le quotidien de millions d’enfants se retrouve bouleversé.

Depuis un an, les journées de solitude se suivent et se ressemblent pour Gleb, 14 ans. Sa ville, Kherson (Ukraine), s’est vidée de ses habitants. Celui qui est devenu malgré lui le visage de la libération témoigne de son quotidien : "Avant, en classe, je m’ennuyais, j’étais assis toute la journée. Maintenant les profs, mes amis me manquent, c’est dur." Il suit des cours sur Internet, mais difficile pour lui de se concentrer, d’autant que l’électricité ne fonctionne pas toujours.

Des enfants traumatisés

Certains enfants font face au départ de leurs parents pour le front, quand d’autres développent des troubles du langage. C’est le cas de Nicolas, aidé d’une orthophoniste : "Avec le stress, plus d’enfants développent des problèmes de prononciation. On doit les aider pour qu’ils sachent parler quand les écoles rouvriront." Les établissements restent fermés dans les régions trop proches des lignes de front. Selon l’Unicef, cinq millions d’enfants ukrainiens sont déscolarisés.