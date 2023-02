Alimentation : les importations de légumes surgelés en hausse

Près de deux-tiers des légumes vendus dans nos commerces sont importés, en particulier les conserves et les surgelés. En perte de rendements, 7 % des producteurs de légumes français jettent l’éponge.

Un passage au rayon surgelés et conserves peut emmener très loin : dans les rayons, on trouve des asperges venues de Chine, des fèves d’Égypte, des brocolis d’Italie. Aujourd’hui, 40% de ces produits sont cultivés et transformés en France. Mais 63% des légumes surgelés viennent de Belgique, 19% d’Espagne, et 6% d’Italie. Un quart des conserves viennent d’Espagne, 24% des Pays-Bas, et 9% du Kenya.



Des producteurs français découragés

La dépendance va s’aggraver avec le manque d’eau dû aux aléas climatiques. En 2022, 7% des producteurs de légumes ont jeté l’éponge. "Il nous manque 200 000 tonnes de légumes sur le surgelé et l’industrie", estime Dominique Vaesken, président de l'organisation de producteurs Oplinord. Les producteurs dénoncent un manque de soutien. Pour inverser la tendance, le gouvernement doit annoncer un plan de souveraineté. L’objectif : augmenter la production de fruits et légumes d’ici 2030.